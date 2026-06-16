स्लोवाकिया में योग ने जीता प्रधानमंत्री मोदी का दिल, UNSC सुधार पर भी मिला दमदार समर्थन देश Jun 16, 2026

स्लोवाकिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां स्थानीय स्कूली बच्चों को योग का अभ्यास करते देखा। यह नजारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले दिखा। इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि योग कैसे लोगों को एक साथ लाता है और उनके बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'जैसे-जैसे दुनिया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की गिनती कर रही है, युवाओं को योग अपनाते देखना बहुत सुखद है। साथ ही, यह देखकर भी प्रसन्नता होती है कि योग लोगों को एकजुट कर रहा है और सभी की अच्छी सेहत को बढ़ावा दे रहा है।'