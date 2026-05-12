प्रधानमंत्री मोदी की UAE और यूरोपीय देशों की यात्रा: किन-किन चीजों पर होगी बातचीत?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई, 2026 तक 6 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे UAE, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। इस यात्रा का मुख्य मकसद इन देशों के साथ भारत की व्यापारिक और ऊर्जा साझेदारी को नई मजबूती देना है। उनकी यात्रा की शुरुआत UAE से होगी, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा क्या है?
UAE में प्रधानमंत्री ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। वे वहां रह रहे करीब 45 लाख भारतीय प्रवासियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी बात करेंगे। नीदरलैंड में ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर और वॉटर मैनेजमेंट जैसे विषयों पर बातचीत होगी। स्वीडन और नॉर्वे में सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी और आर्कटिक क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। यात्रा का आखिरी पड़ाव इटली होगा, जहां रक्षा संबंधों को और बेहतर बनाने के साथ-साथ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के तहत नवाचार पर भी बात होगी।