प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी UNGA के 80वें सत्र में शामिल नहीं होंगे

प्रधानमंत्री मोदी UNGA के 80वें सत्र में नहीं होंगे शामिल, एस जयशंकर कर सकते हैं प्रतिनिधित्व

लेखन भारत शर्मा 11:52 am Sep 06, 202511:52 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में आम बहस को संबोधित नहीं करेंगे। UNGA की ओर से जारी गई गई वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची में इसका खुलासा हुआ है। UNGA का वार्षिक उच्च-स्तरीय सत्र 9 सितंबर (मंगलवार) को शुरू होगा और बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। पहले प्रधानमंत्री मोदी को 26 सितंबर को बोलना था, लेकिन अब उनकी जगह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।