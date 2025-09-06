प्रधानमंत्री मोदी UNGA के 80वें सत्र में नहीं होंगे शामिल, एस जयशंकर कर सकते हैं प्रतिनिधित्व
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में आम बहस को संबोधित नहीं करेंगे। UNGA की ओर से जारी गई गई वक्ताओं की संशोधित अनंतिम सूची में इसका खुलासा हुआ है। UNGA का वार्षिक उच्च-स्तरीय सत्र 9 सितंबर (मंगलवार) को शुरू होगा और बहस 23 से 29 सितंबर तक चलेगी। पहले प्रधानमंत्री मोदी को 26 सितंबर को बोलना था, लेकिन अब उनकी जगह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
कार्यक्रम
कैसा रहेगा UNGA के 80वें सत्र का कार्यक्रम
उच्च स्तरीय आम बहस के कार्यक्रम के अनुसार, पारंपरिक प्रथम वक्ता ब्राजील बहस की शुरुआत करेगा। उसके बाद 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन होगा। 26 सितंबर को अन्य उल्लेखनीय वक्ताओं में इजराइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। जयशंकर 27 सितंबर को सत्र को संबोधित कर सकते हैं। इस वर्ष का विषय 'एक साथ बेहतर: शांति, विकास और मानवाधिकारों के लिए 80 वर्ष और उससे भी अधिक' होगा।
एजेंडा
बहस में क्या रहेगा भारत का एजेंडा
रिपोर्ट के अनुसार, भारत का प्रतिनिधित्व जयशंकर करेंगे, जो एक अनुभवी राजनयिक हैं और शांति, विकास और बहुपक्षीय सहयोग सहित वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। इस सत्र में संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अध्यक्षता में एक जलवायु शिखर सम्मेलन और लैंगिक समानता, आर्थिक स्थिरता, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) शासन, स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक अधिकारों पर उच्च-स्तरीय चर्चा जैसी महत्वपूर्ण बैठकें भी होंगी। बता दें कि UNGA सबसे व्यस्त राजनयिक आयोजन है।