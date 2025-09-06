राजस्थान: जयपुर में भरभराकर गिरी 4 मंजिला इमारत; पिता-पुत्री की मौत, 5 घायल
क्या है खबर?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश के चलते बड़ा हादसा घटित हुआ है। यहां सुभाष चौक सर्किल के पास रामकुमार धवई की गली में शुक्रवार रात को एक चार मंजिला इमारत के अचानक भरभराकर गिरने से पिता और पुत्री की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को माेर्चरी में रखवाया, जबकि घायलों को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थित बनी हुई है।
हादसा
कैसे हुआ यह हादसा?
पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार रात 12 बजे सुभाष चौक सर्किल स्थित बाल भारती स्कूल के पीछे हुई। बारिश के बीच 4 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। इससे इमारत में मौजूद 19 में से 7 लोग मलबे में दब गए। पुलिस ने बताया कि बचाव टीम ने लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्रभात कुमार (33) और उनकी बेटी पीहू (6) को मृत घोषित कर दिया।
बचाव
इस तरह चलाया गया बचाव अभियान
पुलिस ने बताया कि हादसे की सूचना पर सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। समय रहते 5 लोगों को निकाल लिया गया जिससे उनकी जान बच गई। पुलिस ने बताया कि मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए JCB और अन्य उपकरणों की मदद ली गई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और अन्य इमारतों की जांच के बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है।