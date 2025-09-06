राजस्थान: जयपुर में भरभराकर गिरी 4 मंजिला इमारत; पिता-पुत्री की मौत, 5 घायल

जयपुर के सुभाष चौक में बारिश के बीच गिरी 4 मंजिला इमारत

लेखन भारत शर्मा 11:12 am Sep 06, 202511:12 am

क्या है खबर?

राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश के चलते बड़ा हादसा घटित हुआ है। यहां सुभाष चौक सर्किल के पास रामकुमार धवई की गली में शुक्रवार रात को एक चार मंजिला इमारत के अचानक भरभराकर गिरने से पिता और पुत्री की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को माेर्चरी में रखवाया, जबकि घायलों को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत स्थित बनी हुई है।