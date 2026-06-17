प्रधानमंत्री मोदी का G-7 सम्मेलन में आह्वान, कहा- GDP से आगे असली विकास का नया मंत्र देश Jun 17, 2026

फ्रांस में 2026 के G-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के नेताओं से कहा कि आर्थिक तरक्की को मापने के हमारे तरीकों पर नए सिरे से सोचना होगा। उन्होंने सवाल उठाया, "असली सवाल यह है कि विकास किसके लिए, किसके साथ और किस दिशा में हो रहा है?" उनका जोर था कि सिर्फ GDP जैसे आंकड़ों पर ध्यान देने के बजाय, हमें विकास के दूसरे पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि फ्रांस, जो G7 की अध्यक्षता कर रहा है, उसने इस अहम विषय को प्राथमिकता दी है।