प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर, कहा- भारतीय सामान पर करें भरोसा

अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर दिया है। उन्होंने दिल्ली के रोहिणी में द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के व्यापारियों और दुकानदारों से 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र का पालन करने और भारतीय उत्पाद खरीदने की अपील की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा।

बयान भारतीय वस्तुओं पर विश्वास रखें- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारतीय वस्तुओं पर विश्वास रखें। केवल भारत में बनी वस्तुएं ही खरीदें। आपको केवल उन्हीं वस्तुओं को चुनने का निर्णय लेना चाहिए जो भारत में, भारतीयों द्वारा बनाई गई हों।" उन्होंने कहा, "मैं सभी व्यापारियों और दुकानदारों से अपील करता हूं कि 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र पर चलने में मेरा साथ दें। इससे देश को फायदा होगा और आपके द्वारा बेचे जाने वाले सामान पर खर्च किया गया पैसा भी भारत में ही रहेगा।"

उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी ने गिनाई उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश के लोगों ने 'वोकल फॉर लोकल' के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। इसी तरह, देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया है। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन आयात करते थे, लेकिन आज हम अधिकतर भारतीय मेड इन इंडिया फोन इस्तेमाल करते हैं। हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और उनका निर्यात भी कर रहे हैं। यह बड़ी उपलब्धि है।"