LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II का उद्घाटन, जानिए क्या होगा फायदा
प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II का उद्घाटन, जानिए क्या होगा फायदा
प्रधानमंत्री मोदी ने किया द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II परियोजनाओं का उद्घाटन

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में किया द्वारका एक्सप्रेसवे और UER-II का उद्घाटन, जानिए क्या होगा फायदा

लेखन भारत शर्मा
Aug 17, 2025
01:50 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रोहिणी में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए लगभग 11,000 करोड़ रुपए की संयुक्त लागत वाली 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क-II (UER-II) परियोजना शामिल हैं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे।

संबोधन

पिछली सरकारों ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद कहा, "कई वर्षों के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। हम देख सकते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को कैसे बर्बाद किया और उसे कितनी गहरी खाई में धकेल दिया।" उन्होंने कहा, "मैं जानता हूं कि नई भाजपा सरकार के लिए दिल्ली को अतीत की समस्याओं से बाहर निकालना मुश्किल है। हालांकि, मुझे विश्वास है कि यह सरकार कड़ी मेहनत कर दिल्ली को सभी समस्याओं से बाहर निकालेगी।"

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें वीडियो

लक्ष्य

"दिल्ली को बनाना है विकसित भारत की राजधानी"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब भी दुनिया भारत की ओर देखती है, तो उसकी पहली नजर हमारी राजधानी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए हमें दिल्ली को प्रगति के ऐसे मॉडल के रूप में विकसित करना होगा जहां हर किसी को लगे कि यह वास्तव में एक विकसित भारत की राजधानी है।" उन्होंने कहा, "पहली बार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एकसाथ भाजपा की सरकारें सत्ता में हैं। यह दर्शाता है कि भाजपा को कितना आशीर्वाद मिला है।"

जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो भी किया

परियोजनाओं के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोड शो भी निकाला। इस दौरान रास्ते में उत्साही भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर मौजूद जनता का अभिवादन स्वीकार किया और उनके समर्थकों ने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाकर उनका उत्साह बढ़ाया।

फायदा

इन परियोजनाओं के चालू होने से क्या होगा फायदा?

ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं दिल्ली में व्यापक भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इन परियोजनाओं के चालू होने से नोएडा से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) तक यात्रा का समय कम होने और दिल्ली के रिंग रोड, NH-48, NH-44 और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर पर भीड़भाड़ कम होने के साथ ही आए दिन होने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या भी छुटकारा मिलने की उम्मीद रहेगी। इसी तरह कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

खासियत

क्या है UER-II परियोजना की खासियत?

UER-II परियोजना की कुल लंबाई 75.71 किलोमीटर (दिल्ली में 54.21 और हरियाणा में 21.50 किलोमीटर) है। इसकी लागात लगभग 6,445 करोड़ रुपये है। इसके कुल 5 पैकेज हैं, जिनमें से 4 का आज उद्घाटन कर दिया गया है। दिल्ली में लैंडफिल के पुराने कचरे के जैव-खनन से प्राप्त लगभग 10 लाख मीट्रिक टन निष्क्रिय सामग्री का उपयोग करके इस हाईवे का निर्माण किया गया है। यह परियोजना स्थायित्व की दिशा में एक बड़ा कदम है।

राहत

UER-II परियोजना कैसे होगी उपयोगी?

UER-II परियोजना से गुरुग्राम, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली से NH-44, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, धौला कुआं और शहर की रिंग रोड को बाईपास करते हुए आने जाने में लोगों को काफी आसानी होगी। यह हाईवे अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होकर, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, जिससे हरियाणा और राजस्थान से देहरादून की ओर जाने वाले लोगों को दिल्ली में प्रवेश किए बिना ही तीव्र गति का मार्ग मिल सकेगा।

जानकारी

40 मिनट में पूरा होगा ढाई घंटे का सफर

वर्तमान में सिंघु बॉर्डर से द्वारका एक्सप्रेसवे तक के सफर में करीब ढाई घंटे लगते हैं, लेकिन UER-II के शुरु होने से यह सफर सिर्फ 40 मिनट में पूरा होगा। इसी तरह करीब तीन लाख वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की जरूरत नहीं पड़ेगी।

खासियत

क्या है द्वारका एक्सप्रेसवे की खासियत?

द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड 10.1 किलोमीटर लंबा हैं, जिसमें IGI हवाई अड्डे तक जाने वाली 5.1 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। यह सुरंग इस गलियारे को सीधे IGI हवाई अड्डे से जोड़ेगी, जिससे हवाई अड्डा जाने के लिए तेज और आसान पहुंच उपलब्ध होगी। बता दें कि द्वारका एक्सप्रेसवे कुल 29 किलोमीटर लंबा है। इसके 18.9 किलोमीटर लंबे हरियाणा खंड का उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था।