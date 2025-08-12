उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है

लेखन भारत शर्मा 08:23 pm Aug 12, 202508:23 pm

क्या है खबर?

उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर ऊर्जा, व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान समेत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्‍तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया और अपने प्राचीन संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।