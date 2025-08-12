उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से की बात, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा
क्या है खबर?
उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव ने मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात कर ऊर्जा, व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान समेत द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और देश की जनता को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दीं। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया और अपने प्राचीन संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ हुई चर्चा की जानकारी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ सार्थक बातचीत हुई। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के अहम क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत-उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के हमारे साझा संकल्प को दोहराया।' इसके साथ ही, दोनों नेताओं ने संपर्क बनाए रखने पर सहमति भी जताई।
महत्व
भारत के लिए क्यों अहम है उज्बेकिस्तान?
भारत-उज्बेकिस्तान के बीच काफी गहरे संबंध हैं। अमेरिका की ओर से रूस से तेल खरीद बंद करने का दबाव बनाने के बीच भारत को ऐसे साझेदारों की जरूरत है जो न केवल राजनीतिक रूप से भरोसेमंद हों, बल्कि जिनके पास वैकल्पिक ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा कनेक्शन भी हों। उज्बेकिस्तान इस भूमिका में फिट बैठता है, क्योंकि यह मध्य एशिया के दिल में है और भारत के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट से जुड़ने का रास्ता भी है।