राष्ट्रपति मुर्मू का ऐतिहासिक दावा, कहा- 2047 से पहले हो जाएगा सिकल सेल का सफाया

राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया

राष्ट्रपति मुर्मू ने यह भी साफ किया कि सिकल सेल बीमारी का इलाज संभव है। उन्होंने सभी राज्यों से इस दिशा में अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "जब इसका इलाज संभव है तो इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश होनी चाहिए। यह बीमारी खत्म की जा सकती है।" वर्ल्ड सिकल सेल डे (19 जून) का मुख्य मकसद है लोगों के बीच जागरूकता फैलाना, ज्यादा से ज्यादा जांचें (स्क्रीनिंग) करवाना और मरीजों तक इलाज की सुविधा आसानी से पहुंचाना। ये सभी ऐसे कदम हैं, जिनसे भारत तय समय से पहले इस बीमारी को मिटाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा।