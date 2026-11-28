30 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू मिजोरम यूनिवर्सिटी के 21वें दीक्षांत समारोह और सिल्वर जुबली समापन समारोह में हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर, वे छात्रों और क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रति अपना समर्थन जताएंगी।

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूरे आइजोल शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हो सकें। मिजोरम दौरे के बाद, राष्ट्रपति 1 दिसंबर को नागालैंड जाएंगी, जहां वे मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगी। यह फेस्टिवल नागा संस्कृति का एक बड़ा और महत्वपूर्ण उत्सव है।