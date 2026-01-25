राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधन किया है

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा- संविधान हमारे गणराज्य का आधार-ग्रंथ

लेखन आबिद खान 07:37 pm Jan 25, 202607:37 pm

क्या है खबर?

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया है। उन्होंने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये वर्तमान, भूत और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर है। उन्होंने कहा, "हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्य का आधार ग्रंथ है। संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं।"