NMIA का इंतजार खत्म, 15 जुलाई से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुलेगा गेटवे
देश
नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा (NMIA) अब 15 जुलाई से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कार्गो सेवाओं के लिए आधिकारिक तौर पर खोला जाएगा। चेयरमैन कप्तान बीवी जे के शर्मा ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सीमा शुल्क विभाग ने हवाई अड्डे की तैयारियों का पहले ही निरीक्षण कर लिया है और अब अंतिम मंजूरी मिलने की प्रक्रिया जारी है।
NMIA के खाड़ी मार्ग और कार्गो में बढ़ोतरी
शुरुआत में पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें खाड़ी देशों के लिए रवाना होंगी। कार्गो सेवाएं भी 15 जुलाई से ही शुरू हो जाएंगी और उम्मीद है कि जल्द ही यह बढ़कर लगभग 18 साप्ताहिक फ्रेटर उड़ानों तक पहुंच जाएंगी। टर्मिनल 2 को भी बड़ा अपग्रेड दिया जा रहा है। पहले इसे 30 मिलियन यात्रियों की क्षमता के लिए बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसे 50 मिलियन यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है।