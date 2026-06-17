NMIA का इंतजार खत्म, 15 जुलाई से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खुलेगा गेटवे

NMIA के खाड़ी मार्ग और कार्गो में बढ़ोतरी

शुरुआत में पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें खाड़ी देशों के लिए रवाना होंगी। कार्गो सेवाएं भी 15 जुलाई से ही शुरू हो जाएंगी और उम्मीद है कि जल्द ही यह बढ़कर लगभग 18 साप्ताहिक फ्रेटर उड़ानों तक पहुंच जाएंगी। टर्मिनल 2 को भी बड़ा अपग्रेड दिया जा रहा है। पहले इसे 30 मिलियन यात्रियों की क्षमता के लिए बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसे 50 मिलियन यात्रियों के लिए तैयार किया जा रहा है।