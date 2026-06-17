पंजाब: 5 रुपये के लिए रेलवे से भिड़ा यात्री, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना

आयोग ने रेलवे को 5 और 10,000 रुपये देने का आदेश दिया

आयोग ने जांच के बाद पाया कि 5 रुपये की यह कटौती बैंक फीस के तौर पर की गई थी, जिसके बारे में टिकट काउंटर पर ग्राहक को साफ-साफ नहीं बताया गया था। यह रेलवे के नियमों के खिलाफ है। इसी वजह से, भारतीय रेलवे को आदेश दिया गया है कि वे प्रेमजीत सिंह को उनके 5 रुपये वापस दें और साथ ही 10,000 रुपये हर्जाना भी दें। यह पैसा उन्हें 30 दिनों के अंदर देना होगा। यह फैसला दिखाता है कि छोटी से छोटी रकम भी कितनी अहम होती है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर हमारे हक के 5 रुपये भी काटे जाएं, तो उसके लिए आवाज उठानी चाहिए।