भारत की सौर शक्ति का जलवा! 162 GW पार कर दुनिया में तीसरे स्थान पर लहराया परचम।

इस वृद्धि को बड़े सोलर पार्कों (14 राज्यों में 56 मंजूर) और प्रधानमंत्री *सूर्य घर* योजना जैसी रूफटॉप सोलर की नई पहलों से भी बल मिला है। PLI स्कीम के तहत करीब 73,400 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है, जिससे देश में सोलर मॉड्यूल बनाने की क्षमता मध्य-2026 तक बढ़कर 42GW हो गई है। इसके साथ ही, रूफटॉप सोलर पैनल अब 47.26 लाख घरों को रोशन कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ आम लोगों की कोशिशें भी भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं।