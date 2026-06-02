चेन्नई में आज 9 से 2 बजे तक गुल रहेगी बिजली

अन्नासलाई और थिरुवेरकाडु की गलियां प्रभावित रहेंगी

बिजली कटौती के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल फोन और बाकी जरूरी गैजेट्स को पहले से चार्ज कर लें। साथ ही, पानी का भी पर्याप्त इंतजाम करके रखें, खासकर उन लोगों को जो पानी के लिए मोटर पंप का इस्तेमाल करते हैं। इस बिजली कटौती से अन्नासलाई इलाके की कई सड़कें प्रभावित होंगी, जिनमें बूथा पेरुमल कोइल स्ट्रीट, ब्लैकर्स रोड और जीपी रोड शामिल हैं। इसके अलावा, थिरुवेरकाडु के चिन्ना कोलाडी और कोलाडी रोड जैसे कुछ हिस्से भी प्रभावित क्षेत्रों में होंगे। इसलिए, यह जरूरी है कि आप पहले से ही तैयारी कर लें, ताकि आपको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।