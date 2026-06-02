दिल्ली में जल संकट गहराया: सोनिया विहार प्लांट में बत्ती गुल, अब गंदे पानी का भी खतरा!
सोमवार रात सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 5 से 6 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे दिल्ली का पानी संकट और गहरा गया है। यह प्लांट आमतौर पर मयूर विहार और महरौली जैसे बड़े इलाकों में पानी पहुंचाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बार-बार बिजली जाने के कारण पानी का उत्पादन काफी घट गया है। यह सब ऐसे समय हो रहा है, जब शहर पहले से ही यमुना नदी में कम पानी आने से जूझ रहा है।
यमुना की ड्रेजिंग से बढ़ रही गंदगी की आशंकाएं
शहर में पानी की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए अधिकारी यमुना की ड्रेजिंग करवा रहे हैं, लेकिन इससे यह चिंता बढ़ गई है कि यह गंदगी पुराने पाइपों के जरिए घरों तक पहुंच सकती है। लाजपत नगर जैसे इलाकों से तो लोग पहले से ही गंदे पानी की सप्लाई मिलने की शिकायत कर रहे हैं। आगे की चुनौतियों को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि वह 500 नए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाएगी और सरकारी इमारतों में 1000 पुराने सिस्टमों को फिर से चालू करेगी। इससे भविष्य में पानी की जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद मिल सकती है।