पहली बारिश में ही पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे के 'मिसिंग लिंक' पर गड्ढे, 2 महीने पहले हुआ था उद्घाटन
मई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे के जिस नए 'मिसिंग लिंक' का उद्घाटन किया था, वह अब गड्ढों की वजह से सुर्खियों में है। मानसून की शुरुआती बारिश ने इस नई सड़क पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यात्रियों ने तुरंत ही इन ऊबड़-खाबड़ हिस्सों की ओर ध्यान दिलाया, जिसके बाद अधिकारियों को मरम्मत का काम तुरंत शुरू करना पड़ा और सड़क की जांच भी तेज कर दी गई है।
MSRDC ने खराब बॉन्डिंग को जिम्मेदार ठहराया
महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MSRDC) का कहना है कि असल दिक्कत बिटुमेन और कंक्रीट की परतों के बीच सही जुड़ाव (बॉन्डिंग) न होना है। बारिश में ईंधन के रिसाव और भारी ट्रैफिक की वजह से यह समस्या और बढ़ गई है। अब ठेकेदारों को हर 2 घंटे में सड़क की जांच करनी होगी और किसी भी समस्या को तुरंत ठीक करना होगा। फडणवीस ने यह भी साफ किया कि फिलहाल सिर्फ कनेक्टर हिस्से में ही 2 गड्ढे दिखाई दिए हैं, ऐसे में अभी पूरी सड़क को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है।