प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पोलिश समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की

प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, क्या हुई चर्चा?

लेखन आबिद खान 02:35 pm Oct 22, 202602:35 pm

क्या है खबर?

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 से 23 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर हैं। आज उन्होंने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संकल्प लेते हुए कहा कि भारत 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए तत्पर है।