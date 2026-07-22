आंसू गैस और लाठीचार्ज भी बेअसर, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जनसैलाब

एक दिन पहले जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। लेकिन इससे डरने के बजाय हजारों प्रदर्शनकारी, जिनमें छात्र, मजदूर, परिवार और रिटायर्ड लोग शामिल थे, रात भर वहीं डटे रहे और अगली सुबह फिर से जुट गए।

हवा में 'आजादी' के नारे गूंज रहे थे और लोग अपने फैसले पर अडिग थे। मजदूर मोहम्मद इरफान ने इंसाफ के लिए खड़े होने पर कविता सुनाई। कई लोगों के लिए, फिर से यहां जुटना केवल विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने अडिग हौसले को दिखाने का तरीका था।