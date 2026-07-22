आंसू गैस और लाठीचार्ज भी बेअसर, जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों का जनसैलाब
एक दिन पहले जंतर मंतर पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। लेकिन इससे डरने के बजाय हजारों प्रदर्शनकारी, जिनमें छात्र, मजदूर, परिवार और रिटायर्ड लोग शामिल थे, रात भर वहीं डटे रहे और अगली सुबह फिर से जुट गए।
हवा में 'आजादी' के नारे गूंज रहे थे और लोग अपने फैसले पर अडिग थे। मजदूर मोहम्मद इरफान ने इंसाफ के लिए खड़े होने पर कविता सुनाई। कई लोगों के लिए, फिर से यहां जुटना केवल विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने अडिग हौसले को दिखाने का तरीका था।
जंतर मंतर के प्रदर्शनकारी इंसाफ की मांग कर रहे
प्रदर्शनकारियों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि सरकार उनकी नहीं सुन रही। राजस्थान के जितेश कुमार मीणा ने कहा कि अपने बुनियादी हकों के लिए संघर्ष करना बहुत शर्मनाक बात है। अदृता रोशनी जैसे कई जख्मी प्रदर्शनकारी भी बैरिकेड्स पर मदद करते दिखे, जबकि स्वयंसेवक लगातार पानी और खाना बांट रहे थे। पूरी रात नए-नए समूह यहां आते रहे, सब एक साथ मिलकर इंसाफ और सरकार से सीधी बातचीत की मांग कर रहे थे।