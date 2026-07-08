केरल: यौन शोषण की शिकायत निकली झूठी, पुलिस पर लगे मारपीट के आरोप
केरल पुलिस इस वक्त एक गंभीर मामले की जांच कर रही है। दरअसल, एक 13 साल की लड़की ने यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कम से कम 10 लोगों (6 नाबालिगों सहित) पर आरोप लगाए थे। लेकिन, यह शिकायत बाद में झूठी पाई गई और उसे वापस ले लिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी लड़की के इन दावों की पुष्टि नहीं हुई, जिससे इस मामले को संभालने के तरीके पर सवाल खड़े हो गए हैं।
हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने पुलिस पर आरोप लगाए
इस मामले में हिरासत में लिए गए 20 साल के एक शख्स ने कुडल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शख्स का कहना है कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा और गंदी-गंदी गालियां दीं, जबकि उसने पुलिस को अपनी हाल ही में हुई हार्ट सर्जरी के बारे में भी बताया था। वहीं, आरोपी बनाए गए नाबालिग बच्चों के माता-पिता ने भी शिकायत की है कि उनके बच्चों को इस दौरान मानसिक तनाव और बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ा।
विशेष टीम कथित प्रताड़ना की जांच कर रही
पुलिस ने बताया है कि एक खास टीम इन कथित प्रताड़ना के आरोपों और यह झूठा मामला कैसे सामने आया, इन दोनों पहलुओं की जांच कर रही है। राज्य के गृह मंत्री ने भी इस मामले में शिकायतों की जांच का भरोसा दिया है। उधर, अधिकारियों का कहना है कि वे कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं और जिस लड़की ने अपना बयान वापस लिया है, उसे काउंसलिंग भी दी जा रही है।