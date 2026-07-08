केरल: यौन शोषण की शिकायत निकली झूठी, पुलिस पर लगे मारपीट के आरोप

हिरासत में लिए गए व्यक्ति ने पुलिस पर आरोप लगाए

इस मामले में हिरासत में लिए गए 20 साल के एक शख्स ने कुडल पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शख्स का कहना है कि पुलिस ने उसे बेरहमी से पीटा और गंदी-गंदी गालियां दीं, जबकि उसने पुलिस को अपनी हाल ही में हुई हार्ट सर्जरी के बारे में भी बताया था। वहीं, आरोपी बनाए गए नाबालिग बच्चों के माता-पिता ने भी शिकायत की है कि उनके बच्चों को इस दौरान मानसिक तनाव और बुरे बर्ताव का सामना करना पड़ा।