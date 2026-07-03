कर्मचारियों को बिना जेब वाले कपड़े, तलाशी जरूरी; विवाद के बाद राम मंदिर में क्या-क्या बदला?

मंदिर

गणना कक्ष में मोबाइल की भी अनुमति नहीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे बड़ा बदलाव दान गिनने और मंदिर परिसर के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के प्रवेश द्वार पर देखने को मिल रहा है। मंदिर अधिकारियों ने उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की तलाशी अनिवार्य कर दी है। कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और सभी व्यक्तियों की प्रवेश से पहले और बाहर निकलते समय जांच की जा रही है। कर्मचारियों को अब गणना कक्ष के अंदर मोबाइल, बैग, पर्स या अन्य निजी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है।