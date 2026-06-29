राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए

आरोप

पुलिस ने एक दिन पहले मारा था छापा

चंदा चोरी के मामले में पुलिस ने एक दिन पहले रविवार को अयोध्या में सभी आरोपियों के घर छापेमारी की थी और परिजनों से पूछताछ की। घरों से करीब 80 लाख रुपये बरामदगी हुए है। मामले में राम जन्मभूमि थाने में 305 ए, 306, 317 (2) 317(5) 316(5) 61(2) ए 3(5) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 13(1) (A) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि, अभी गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ की जानकारी सामने नहीं आई।