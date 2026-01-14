'सेवा तीर्थ' में होगा प्रधानमंत्री कार्यालय का नया ठिकाना, यहां 'इंडिया हाउस' भी; जानें खासियतें 

सेवा तीर्थ क्या है 'सेवा तीर्थ?' 2.26 लाख वर्ग फीट में फैला सेवा तीर्थ नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में है। इस परिसर में 3 अलग-अलग इमारतें हैं। इनमें से एक इमारत सेवा तीर्थ-1 है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है। दूसरी इमारत सेवा तीर्थ-2 है, जहां कैबिनेट सचिवालय का नया मुख्यालय है। पिछले महीने यहां शिफ्टिंग का काम पूरा हो गया है। वहीं, तीसरी इमारत सेवा तीर्थ-3 है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) के कार्यालय होंगे।

केबिन बंद केबिन के बजाय ओपन फ्लोर डिजाइन फिलहाल के साउथ ब्लॉक में बंद कमरों के पीछे सीमित पहुंच और व्यवस्थित आवाजाही में अहम फैसले लिए जाते हैं। 'सेवा तीर्थ' को इस मॉडल से उलट ओपन फ्लोर जैसा बनाया गया है। इसका उद्देश्य औपचारिकताओं को कम करना, अधिकारियों के बीच तालमेल बढ़ाना और आपसी पारदर्शिता की भावना को विकसित करना है। इसकी डिजाइन में भी साउथ ब्लॉक के औपनिवेशिक वास्तुकला को हटाकर भारतीय तत्वों को शामिल किया गया है।

भूकंप भूकंप-रोधी इमारत, आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल सेवा तीर्थ को एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों, उन्नत साइबर सुरक्षा नेटवर्क और एकीकृत सुरक्षा वास्तुकला के लैस किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह इमारत भूकंप प्रतिरोधी है और सभी परिस्थितियों में चालू रहने के लिए डिजाइन की गई है। प्रधानमंत्री का निजी कक्ष और सेरोमोनियल रूम्स भव्य बनाए गए हैं। इनका इस्तेमाल विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों से बैठकों के लिए होगा। इनकी सजावट में 5,000 साल पुरानी सभ्यता की झलक दिखाई देती है।

इंडिया हाउस उच्चस्तरीय बैठकों के लिए परिसर में 'इंडिया हाउस' सेवा तीर्थ परिसर में 'इंडिया हाउस' नाम से एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस केंद्र भी है। इसे उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकों, प्रेस वार्ताओं और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए तैयार किया गया है। PMO में पहले ऐसा कोई समर्पित स्थान नहीं था, जिसके लिए अलग-अलग जगहों पर कई व्यवस्थाएं करनी पड़ती थीं। शुरू में 'सेवा तीर्थ' को इसे एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव कहा जाता था। बाद में सेवा को प्राथमिकता देने के चलते नाम बदला गया।