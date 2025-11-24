दिल्ली: बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का फैसला, आधे कर्मचारियों को घर से करना होगा काम

दिल्ली सरकार ने लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सोमवार को राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को निर्देश दिया है कि वे 50 प्रतिशत से ज्यादा स्टाफ के साथ काम न करें और बाकी कर्मचारियों को घर से काम (WFH) की छूट दें। यह ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज III के तहत इमरजेंसी पाबंदियों का हिस्सा है। यह आदेश पर्यावरण और वन विभाग ने पर्यावरण (संरक्षण) एक्ट, 1986 के सेक्शन 5 के तहत जारी किया है।

पाबंदी निजी कार्यालयों को भी मिला आदेश आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी कार्यालयों को यह पक्का करना होगा कि उनके आधे से ज्यादा स्टाफ ऑफिस न आए। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के हेड इमरजेंसी और पब्लिक सर्विस को बनाए रखने के लिए जरूरी होने पर अधिक स्टाफ बुला सकते हैं। दिल्ली के निजी कार्यालयों को भी यही आदेश दिया गया है। उन्हें कहा गया कि वे काम के घंटे अलग-अलग रखें, WFH को सख्ती से लागू करें और ऑफिस आवागमन की गाड़ियों की आवाजाही कम करें।

बदलाव काम के घंटों में भी बदलाव के निर्देश दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी निजी संस्थाओं को जहां संभव हो, स्टैगर्ड वर्किंग आवर लागू करने होंगे। इसका मतलब है कि कर्मचारियों के आने-जाने के समय को अलग-अलग रखा जाएगा। हालांकि, सरकार ने इस आदेश में अस्पताल और अन्य सार्वजनिक/निजी स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, अग्निशमन सेवाएं, जेल, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं, आपदा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण में लगे विभागों और एजेंसियों को छूट दी है।

संशोधन CAQM ने किया था GRAP की पाबंदियों में संशोधन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और हितधारक एडवाइजरी के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP शेड्यूल में संशोधन किया है। संशोधनों में दिल्ली सरकार और NCR राज्य सरकारों को सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति देने का फैसला लेना होगा। उसके बाद दिल्ली सरकार ने गत शनिवार को निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने का निर्देश जारी किया था।