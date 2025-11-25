दुबई में 2,500 करोड़ रुपये के ड्रग रैकेट का आरोपी गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा भारत

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई में बैठे एक भारतीय ड्रग तस्कर पवन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह लगभग 2,500 करोड़ रुपये की 82 किलोग्राम कोकीन की तस्करी का मास्टरमाइंड है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने पिछले साल सितंबर में कोकीन की बरामदगी के संबंध में ठाकुर के खिलाफ पहला सिल्वर नोटिस प्रकाशित किया था। आरोप है कि ठाकुर दुबई से नशीले पदार्थों की तस्करी और धन शोधन का अपना सिंडिकेट चलाता है।

मामला क्या है 2,500 करोड़ रुपये की ड्रग्स का मामला? पिछले साल नवंबर में दिल्ली में 2,500 करोड़ रुपये मूल्य की उच्चकोटि की 82 किलोग्राम कोकीन पकड़ा गया था। ड्रग्स की खेप को ट्रक से दिल्ली ले जाने से पहले एक भारतीय बंदरगाह से होकर भेजा गया, जहां इसे बांटने के लिए गोदाम में रखा गया था। NCB को पता चला कि जब्त कोकीन के आयात-निर्यात और तस्करी का मास्टरमाइंड ठाकुर है, जिसने बंदरगाह के जरिए खेप के आयात की व्यवस्था की और सड़क से दिल्ली पहुंचाने में मदद की।

जानकारी क्या है सिल्वर नोटिस? सिल्वर नोटिस अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों को कई अदालतों में आरोपी से संबंधित संपत्तियों, कारोबार और वित्तीय कार्यों का पता लगाने में सक्षम बनाता है। ठाकुर ने दुबई में कई संपत्तियां, बेशकीमती कारें और दुबई हिल्स एस्टेट में एक विला बनाया है।

पहचान ठाकुर ने हवाला एजेंट के रूप में शुरू किया था काम NCB के अधिकारियों का कहना है कि ठाकुर ने दिल्ली के कूचा महाजनी बाजार में हवाला एजेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था। इसके बाद उसने धीरे-धीरे ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी। वह दुबई और दिल्ली में स्थित एक हवाला नेटवर्क भी चलाता है, जो अपने सहयोगियों के जरिए अवैध धन और नशीले पदार्थों की तस्करी से मिले धन को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में पहुंचाता है। इसके सबूत भारत, चीन, सिंगापुर, हांगकांग और UAE में मिले हैं।

नोटिस ED भी जारी कर चुका है नोटिस NCB के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है, जिसने फर्जी दस्तावेजों, क्रिप्टो ट्रांसफर और फर्जी वित्तीय विवरणों के जरिए 681 करोड़ रुपये से अधिक का हेर-फेर किया है। ED उसके 118 खातों को सील कर चुकी है और कई बार समन भेजा था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। उसके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। वह पिछले साल 5 साथियों की गिरफ्तारी के बाद परिवार समेत दुबई भाग गया था।