प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को फोन कर दी 73वें जन्मदिन की बधाई
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातकर उन्हें 73वें जन्मदिन की बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने रूसी नेता के अच्छे स्वास्थ्य और उनके सभी भावी प्रयासों में निरंतर सफलता की कामना की। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत-रूस द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।
दौरा
दिसंबर में होगा भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन
पुतिन दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत आ सकते हैं। उनके दौरे की संभावित तारीख 5 से 6 दिसंबर बताई जा रही है। पुतिन भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से इस दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। 17 अक्टूबर को मोदी के 75वें जन्मदिन पर पुतिन ने भी फोन कर बधाई दी थी।
बधाई
4 साल पहले भारत आए थे पुतिन
पिछली बार पुतिन 6 दिसंबर, 2021 को भारत आए थे। तब वे सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए थे। उसी साल प्रधानमंत्री मोदी 2 बार रूस गए थे। पहली बार जुलाई में 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन और दूसरी बार अक्टूबर में 16वें BRICS शिखर सम्मेलन में गए थे। 2023 में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उनकी विदेश यात्राएं कम हो गई हैं। भारत ICC का पक्षकार नहीं है।