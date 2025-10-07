प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को फोन कर दी 73वें जन्मदिन की बधाई

दौरा

दिसंबर में होगा भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन

पुतिन दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत आ सकते हैं। उनके दौरे की संभावित तारीख 5 से 6 दिसंबर बताई जा रही है। पुतिन भारत-रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से इस दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि, अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। 17 अक्टूबर को मोदी के 75वें जन्मदिन पर पुतिन ने भी फोन कर बधाई दी थी।