ट्रेनों में बिना शुल्क के बदली जा सकेगी कंफर्म टिकट की तारीख, रेलवे ने उठाया कदम
क्या है खबर?
भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए अपनी टिकट बुकिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत अब यात्रियों को ट्रेनों के लिए बुक की गई कंफर्म टिकट को निरस्त कराए बिना ही ऑनलाइन ही उसकी तारीख बदलने का मौका मिल सकेगा और टिकट का निरस्तीकरण शुल्क भी नहीं लगेगा। रेलवे जनवरी 2026 से यात्रियों को इस सुविधा की सौगात दे सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पुष्टि की है।
फायदा
यात्रियों को कैसे होगा फायदा?
उदाहरण के लिए अगर, आपके पास 20 नवंबर को दिल्ली जाने की कंफर्म टिकट है और किसी कारण से आपको यात्रा की तारीख को 10 दिन आगे बढ़ाना पड़ता है, तो आपको 30 नवंबर के लिए नया टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने 20 नवंबर के कंफर्म रेल टिकट की ऑनलाइन तारीख बदल सकेंगे और उसी टिकट से 30 नवंबर को दिल्ली की यात्रा कर सकेंगे। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी।
नियम
वर्तमान में क्या है नियम?
रेलवे की वर्तमान टिकट बुकिंग व्यवस्था में यात्रा की तारीख बदलने के लिए आपको पहले अपना टिकट निरस्त कराना होता है और फिर यात्रा की अगली तारीख के लिए नए सिरे से टिकट बुक करना होता है। इसमें टिकट निरस्त कराने का शुल्क भी लिया जाता है। इसके साथ ही अगली तारीख के लिए कंफर्म टिकट मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बयान
रेल मंत्री ने क्या दिया बयान?
NDTV इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि अभी रेल टिकट की यात्रा की तारीख बदलने के लिए पहले उसे निरस्त करवाना होता है और इसका शुल्क भी लगाता है। इससे यात्रियों की जेब पर बिना यात्रा के अतिरिक्त भार पड़ता है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं और बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी से बिना शुल्क के ऑनलाइन टिकट यात्रा की तारीख बदली जा सकेगी।
बदलाव
टिकट बुकिंग व्यवस्था में किया जा रहा है बदलाव
रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मौजूदा टिकट बुकिंग व्यवस्था में बदलाव की योजना बना ली है। इसके बाद कंफर्म टिकट की तारीख बदलने के दौरान रेलवे का ऑनलाइन सिस्टम यात्रियों से उसे पहले निरस्त कराने के लिए नहीं कहेगा और बिना किसी शुल्क कटौती के सीधे तारीख बदलने का विकल्प दे देगा। हालांकि, इस प्रक्रिया में तारीख बदलने पर कंफर्म टिकट की गारंटी नहीं होगी और वह उपलब्धता के आधार पर मिलेगी।