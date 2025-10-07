ट्रेनों में बिना शुल्क के बदली जा सकेगी कंफर्म टिकट की तारीख, रेलवे ने उठाया कदम

फायदा यात्रियों को कैसे होगा फायदा? उदाहरण के लिए अगर, आपके पास 20 नवंबर को दिल्ली जाने की कंफर्म टिकट है और किसी कारण से आपको यात्रा की तारीख को 10 दिन आगे बढ़ाना पड़ता है, तो आपको 30 नवंबर के लिए नया टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने 20 नवंबर के कंफर्म रेल टिकट की ऑनलाइन तारीख बदल सकेंगे और उसी टिकट से 30 नवंबर को दिल्ली की यात्रा कर सकेंगे। इससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

नियम वर्तमान में क्या है नियम? रेलवे की वर्तमान टिकट बुकिंग व्यवस्था में यात्रा की तारीख बदलने के लिए आपको पहले अपना टिकट निरस्त कराना होता है और फिर यात्रा की अगली तारीख के लिए नए सिरे से टिकट बुक करना होता है। इसमें टिकट निरस्त कराने का शुल्क भी लिया जाता है। इसके साथ ही अगली तारीख के लिए कंफर्म टिकट मिलेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। ऐसे में यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

बयान रेल मंत्री ने क्या दिया बयान? NDTV इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रेल मंत्री वैष्णव ने कहा कि अभी रेल टिकट की यात्रा की तारीख बदलने के लिए पहले उसे निरस्त करवाना होता है और इसका शुल्क भी लगाता है। इससे यात्रियों की जेब पर बिना यात्रा के अतिरिक्त भार पड़ता है। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके लिए जरूरी निर्देश दिए गए हैं और बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी से बिना शुल्क के ऑनलाइन टिकट यात्रा की तारीख बदली जा सकेगी।