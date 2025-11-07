प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 4 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए किन-किन शहरों से गुजरेगी

लेखन गजेंद्र 05:54 pm Nov 07, 202505:54 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर होंगे, जहां से वह 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनारस रेलवे स्टेशन (पूर्व में मंडुवाडीह) से बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर और फिरोजपुर से दिल्ली के अलावा एर्नाकुलम से बेंगलुरु मार्ग पर भी वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आदि माैजूद होंगे।