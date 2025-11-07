प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से 4 वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडी, जानिए किन-किन शहरों से गुजरेगी
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश में अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर होंगे, जहां से वह 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी बनारस रेलवे स्टेशन (पूर्व में मंडुवाडीह) से बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर और फिरोजपुर से दिल्ली के अलावा एर्नाकुलम से बेंगलुरु मार्ग पर भी वंदे भारत का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आदि माैजूद होंगे।
रूट
उत्तर प्रदेश के लिए 2 वंदे भारत का क्या रहेगा रूट?
बनारस-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत करेगी। यह ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट से होते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल खजुराहो तक आरामदायक सफर देगी। इस बीच ट्रेन भारत के प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। लखनऊ से सहारनपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत करीब 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। यह ट्रेन सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर को जोड़ते हुए रुड़की के रास्ते हरिद्वार तक बेहतर पहुंच बनाएगी।
रूट
फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम-बेंगलुरु का रूट
पंजाब के फिरोजपुर से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत इस रूट की सबसे तेज ट्रेन होगी। यह सिर्फ 6 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। ट्रेन फिरोजपुर, बठिंडा और पटियाला के बीच संपर्क को मजबूत करेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास में योगदान देगी। एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच वंदे भारत चलने से 2 घंटे की बचत होगी। ट्रेन से यात्रा 8 घंटे 40 मिनट में पूरी होगी। ट्रेन केरल-तमिलनाडु-कर्नाटक के बीच आर्थिक विकास और पर्यटन बढ़ावा देगी।