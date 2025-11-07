विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कई अहम मुद्दों पर जानकारियां दी हैं

विदेश मंत्रालय ने कहा- गुप्त परमाणु गतिविधियां पाकिस्तानी इतिहास का हिस्सा

क्या है खबर?

विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कई अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारियां दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और सूचना मिलने पर बताया जाएगा। वहीं, पाकिस्तान के गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण के दावों पर भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की गुप्त और गैरकानूनी परमाणु गतिविधियां उसके इतिहास का हिस्सा हैं।