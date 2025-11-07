विदेश मंत्रालय ने कहा- गुप्त परमाणु गतिविधियां पाकिस्तानी इतिहास का हिस्सा
क्या है खबर?
विदेश मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कई अहम अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर जानकारियां दी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे पर मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और सूचना मिलने पर बताया जाएगा। वहीं, पाकिस्तान के गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण के दावों पर भी भारत ने सख्त रुख अपनाया है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की गुप्त और गैरकानूनी परमाणु गतिविधियां उसके इतिहास का हिस्सा हैं।
बयान
भारत ने कही ये बात
जायसवाल ने कहा, "गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियां पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा हैं, जो दशकों से तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघन, गुप्त साझेदारियों और परमाणु प्रसार पर केंद्रित है। भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान के इन पहलुओं की ओर आकर्षित किया है। इस पृष्ठभूमि में हमने राष्ट्रपति ट्रंप की पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण संबंधी टिप्पणी पर ध्यान दिया है।" दरअसल, हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है।