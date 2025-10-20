प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत पर रात बिताई, नौसेना संग मनाई दिवाली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल की तरह इस साल भी दिवाली मनाने के लिए सशस्त्र बलों के जवानों का साथ चुना और गोवा पहुंच गए। मोदी रविवार को गोवा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर रात बिताई और नौसैनिकों के साथ दिवाली की पूर्व संध्या पर कुछ पल बिताए। सोमवार सुबह कारावार तट पर उन्होंने भारतीय नौसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके बीच दिवाली मनाना सौभाग्य की बात है।

जश्न जवानों के साथ गीत-संगीत का मजा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में INS विक्रांत पर बिताए रात के अनुभव को बयां किया। उन्होंने कहा, "कल INS विक्रांत पर बिताई गई रात को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैंने आप सभी में अपार ऊर्जा और उत्साह देखा। जब मैंने आपको देशभक्ति के गीत गाते देखा। जिस तरह से आपने गीतों में 'ऑपरेशन सिंदूर' का वर्णन किया, उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, उसे सिर्फ जवान ही युद्ध के मैदान में खड़ा होकर महसूस करता है।"

संबोधन INS विक्रांत ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जिस दिन देश को स्वदेशी INS विक्रांत मिला, उसी दिन नौसेना ने गुलामी के बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। विक्रांत आज आत्मनिर्भर और मेड इन इंडिया का बहुत बड़ा प्रतीक है। महासागर को चीरता हुआ स्वदेशी INS विक्रांत...भारत की सैन्य क्षमता का प्रतिबिंब है। अभी कुछ महीने विक्रांत ने अपने नाम से पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। जिसका नाम ही दुश्मन के साहस का अंत कर दे, वो है INS विक्रांत।"

ट्विटर पोस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसैनिकों को संबोधित किया Celebrating Diwali with our brave Navy personnel on board the INS Vikrant. https://t.co/5J9XNHwznH — Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2025

सौदा 3 गुना बढ़ गया रक्षा निर्यात- मोदी मोदी ने आगे कहा, "देश में हर 40 दिन में एक नया स्वदेशी युद्धपोत या पनडुब्बी नौसेना में शामिल हो रहा है। हमारी ब्रह्मोस-आकाश जैसी मिसाइलों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में भी अपनी क्षमता साबित की है। पिछले 1 दशक में हमारा रक्षा निर्यात 30 गुना से अधिक बढ़ गया है और इस सफलता के पीछे बहुत बड़ी भूमिका रक्षा स्टार्टअप की है, स्वदेशी डिफेंस इकाइयों की है। हमारा लक्ष्य भारत को दुनिया के अग्रणी रक्षा निर्यातकों में शुमार कराना है।"