मुंबई की एक चॉल में आग लगने से 15 वर्षीय किशोर की मौत, 3 अन्य झुलसे
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार तड़के एक चॉल में लगी आग की चपेट में आने से 15 वर्षीय किशोर यश खोत की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। हादसा कफ परेड के मच्छीनगर इलाके में कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग स्थित चॉल में तड़के 4 बजे हुआ है। घायलों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन पुलिस ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया।
हादसा
शॉर्ट सर्किट से लगी आग
पुलिस ने बताया कि आग चॉल की पहली मंजिल पर लगी थी, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की 3 बैटरियों, बिजली के तारों और घरेलू सामान के कारण फैलती चली गई। आग लगने के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट को हादसे का कारण बताया है। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि दिवाली के दिए के कारण भी आग लगने की संभावना है। पुलिस जांच कर रही है।
जांच
रविवार रात में एक अन्य चॉल में लगी आग
इससे पहले वर्ली के सेक्रेड हार्ट स्कूल के पास महाकाली नगर स्थित एक ग्राउंड प्लस वन चॉल में रविवार शाम को आग लग गई थी। हालांकि, आग काफी मामूली थी, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि चॉल के मीटर रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी थी, जिसके बाद मुंबई फायर ब्रिगेड रात करीब 9 बजे घटनास्थल पर पहुंचा था। आग से 7 से 8 घरों को नुकसान पहुंचा था।