मुंबई की एक चॉल में आग लगने से किशोर की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुंबई की एक चॉल में आग लगने से 15 वर्षीय किशोर की मौत, 3 अन्य झुलसे

लेखन गजेंद्र 11:23 am Oct 20, 202511:23 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार तड़के एक चॉल में लगी आग की चपेट में आने से 15 वर्षीय किशोर यश खोत की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हैं। हादसा कफ परेड के मच्छीनगर इलाके में कैप्टन प्रकाश पेठे मार्ग स्थित चॉल में तड़के 4 बजे हुआ है। घायलों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर पहुंची अग्निशमन पुलिस ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया।