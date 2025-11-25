अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- सदियों के घाव भर रहे हैं
क्या है खबर?
अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज सदियों के जख्म भर रहे हैं। उन्होंने कहा, "सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है, जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही, जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं।"
भाषण
राम भाव से जोड़ते हैं- मोदी
मोदी ने आगे कहा, "हम सब जानते हैं कि हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं।" उन्होंने कहा, "राम सिर्फ एक इंसान नहीं। राम एक मान हैं। अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है, तो हमें अपने अंदर के राम को जगाना होगा।"
भाव
हमें राम से सीखना चाहिए- मोदी
मोदी ने कहा, "हमें भगवान राम से सीखना चाहिए। हमें उनके चरित्र की गहराई को समझना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि राम का मतलब मर्यादा है, राम का मतलब जीवन और आचरण का सबसे ऊंचा मानक है। राम सबसे अच्छे गुणों वाले जीवन को दिखाते हैं। राम एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखाते हैं जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं।" उन्होंने कहा कि भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता-नूतनता का संगम होगा। यहां आध्यात्म और AI दोनों का तालमेल दिखेगा।
बयान
मोहन भागवत बोले- हमारे प्रयास सार्थक हुए
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने इस मौके पर कहा कि राम मंदिर के निर्माण के साथ ही हमारे सभी प्रयास सार्थक हो गए हैं और राम राज्य का ध्वज फहराया गया है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के बाद, हिंदू समाज ने आखिरकार अपना सत्य स्थापित कर लिया है और कई लोगों ने इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनकी आत्माओं को शांति मिली है। भागवत ने फहराए गए ध्वज का महत्व भी बताया।
बयान
योगी बोले- मंदिर 140 करोड़ भारतियों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेहमानों को संबोधित करते हुए कहा कि यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था और स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने कहा, "मैं इस मंदिर के लिए बलिदान देने वाले सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। यह ध्वज इस बात का प्रमाण है कि धर्म का प्रकाश अमर है और रामराज्य के सिद्धांत कालातीत हैं। यह भगवा ध्वज धर्म, अखंडता, सत्य, न्याय और 'राष्ट्र धर्म' का प्रतीक है।"
ट्विटर पोस्ट
कार्यक्रम का वीडियो
श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण के मंगल उत्सव का सीधा प्रसारण— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) November 25, 2025
Live from the Dharma Dhwajarohan utsav at Shri Ram Janmabhoomi Mandir https://t.co/Qy6aEBK2gb