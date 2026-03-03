प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब पर 3 करोड़ सब्सक्राइबर हुए, दुनियाभर के नेताओं में सबसे अधिक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब चैनल ने 3 करोड़ सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही, वह इस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बन गए हैं। यह उपलब्धि उनकी बढ़ती डिजिटल लोकप्रियता को दिखाती है। रिपोर्ट के अनुसार, उनके सब्सक्राइबर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सात गुना से भी ज्यादा हैं। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो भी उनसे काफी पीछे हैं।

इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पर भी बड़ी बढ़त प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा भी पार किया है, जो एक बड़ा रिकॉर्ड है। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले पहले वैश्विक नेता माने जा रहे हैं। उन्होंने 2014 में इंस्टाग्राम जॉइन किया था और तब से लगातार सक्रिय हैं। उनके फॉलोअर्स डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने से ज्यादा बताए जाते हैं। भारत में भी वे अन्य राजनीतिक नेताओं से काफी आगे हैं और सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं।

दूसरे नेता दूसरे नेताओं के कितने फॉलोअर्स? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के लगभग 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें प्रमुख नेताओं में शामिल करते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति के करीब 1.44 करोड़ और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के 1.16 करोड़ फॉलोअर्स हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली के करीब 64 लाख फॉलोअर्स दर्ज किए गए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन संख्या के मामले में अभी पीछे हैं।

