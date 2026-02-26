प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स पार करने वाले दुनिया के पहले नेता बन गए। यह उनकी डिजिटल लोकप्रियता का एक बड़ा और ऐतिहासिक रिकॉर्ड माना जा रहा है। मोदी वर्ष 2014 में इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे और तब से लगातार सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत और रणनीतिक मौजूदगी उन्हें वैश्विक नेताओं में अलग पहचान दिलाती है। यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक चर्चा और विश्लेषण का विषय बनी हुई है।

अन्य नेता दूसरे नेताओं से काफी आगे मोदी इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स के मामले में मोदी दूसरे बड़े वैश्विक नेताओं से काफी आगे नजर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीब 4.32 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जो मोदी की संख्या से काफी कम हैं। इंडोनेशिया, ब्राजील, तुर्की और अर्जेंटीना के शीर्ष नेताओं के फॉलोअर्स भी मिलाकर मोदी से कम हैं। भारत में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के फॉलोअर्स उनसे काफी पीछे हैं।

रेटिंग ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में भी आगे अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में भी शीर्ष नेताओं में लगातार शामिल रहे हैं। दिसंबर, 2025 के आंकड़ों में उनकी अप्रूवल रेटिंग करीब 70 प्रतिशत बताई गई थी। हाल के एक अन्य वैश्विक सर्वे में भी उन्हें 67 प्रतिशत रेटिंग के साथ पहला स्थान मिला है। कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के नेताओं की तुलना में उनकी रेटिंग अधिक और स्थिर दर्ज की गई है।

