प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल-हमास युद्ध रोकने के लिए ट्रंप की योजनाओं का किया स्वागत

विचार

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'हम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीन और इजरायली लोगों के साथ-साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने, शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।'