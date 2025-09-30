प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल-हमास युद्ध रोकने के लिए ट्रंप की योजनाओं का किया स्वागत
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इजरायल-हमास युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेश की गई 20 सूत्रीय योजनाओं का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ट्रंप की शांति योजना इजरायल और फिलिस्तीन लोगों के साथ-साथ पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए शांति और सुरक्षा का मार्ग बनाता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि संबंधित पक्ष भी इसमें एकजुट होकर शांति के प्रयास का समर्थन करेंगे।
विचार
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'हम राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं। यह फिलिस्तीन और इजरायली लोगों के साथ-साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक और स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास का एक व्यवहार्य मार्ग प्रदान करता है। उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर एकजुट होंगे और संघर्ष को समाप्त करने, शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे।'
योजना
क्या है ट्रंप की योजना?
राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद 20 सूत्रीय योजना को पेश किया है। इसमें 72 घंटे में सभी बंधकों की रिहाई, गाजा में अस्थायी रूप से एक फिलिस्तीनी तकनीकी सरकार का शासन, आतंकी ढांचों की समाप्ति और गाजा के विकास की शर्त शामिल है। नेतन्याहू ने इस पर अपना समर्थन जताया है, जबकि अभी हमास समझौतों की शर्तों पर विचार कर रहा है।