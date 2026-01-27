भारत-यूरोपीय संघ समझौते पर प्रधानमंत्री बोले- करोड़ों भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए बड़ा अवसर

बयान क्या बोले मोदी? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दुनियाभर में लोग इसे सभी समझौतों की जननी के रूप में चर्चा कर रहे हैं। इस समझौते से भारत के 140 करोड़ लोग और यूरोप के करोड़ों लोगों के लिए अपार संभावनाएं खुल गई हैं। यह समझौता गहरे वैश्विक सहयोग का प्रतीक है, और यह दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय का एक उदाहरण बन गया है।"

बयान समझौता वैश्विक GDP का 25 प्रतिशत- मोदी मोदी ने समझौते के आर्थिक महत्व पर भी जोर दिया और कहा "यह समझौता वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग एक तिहाई हिस्सा दर्शाता है। समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देता है बल्कि लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।" उन्होंने कहा कि समझौते से व्यापार और वैश्विक आपूर्ति को भी मजबूती मिलेगी।

