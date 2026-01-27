भारत-यूरोपीय संघ समझौते पर प्रधानमंत्री बोले- करोड़ों भारतीयों और यूरोपीय लोगों के लिए बड़ा अवसर
क्या है खबर?
भारत और 27 देशों के यूरोपीय संघ (EU) के बीच आज होने जा रहे मुक्त व्यापार समझौते (FTA) से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने गोवा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इंडिया एनर्जी वीक के नवीनतम संस्करण का उद्घाटन करते हुए समझौते को भारत और यूरोप में करोड़ों लोगों के लिए अपार अवसरों का स्रोत बताया। उन्होंने समझौते को गहरे वैश्विक सहयोग का प्रतीक कहा।
बयान
क्या बोले मोदी?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दुनियाभर में लोग इसे सभी समझौतों की जननी के रूप में चर्चा कर रहे हैं। इस समझौते से भारत के 140 करोड़ लोग और यूरोप के करोड़ों लोगों के लिए अपार संभावनाएं खुल गई हैं। यह समझौता गहरे वैश्विक सहयोग का प्रतीक है, और यह दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच समन्वय का एक उदाहरण बन गया है।"
बयान
समझौता वैश्विक GDP का 25 प्रतिशत- मोदी
मोदी ने समझौते के आर्थिक महत्व पर भी जोर दिया और कहा "यह समझौता वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 25 प्रतिशत और वैश्विक व्यापार का लगभग एक तिहाई हिस्सा दर्शाता है। समझौता न केवल व्यापार को बढ़ावा देता है बल्कि लोकतंत्र और कानून के शासन के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है।" उन्होंने कहा कि समझौते से व्यापार और वैश्विक आपूर्ति को भी मजबूती मिलेगी।
गोवा
गोवा में आए हैं 150 देशों के प्रतिनिधि
गोवा में इंडिया एनर्जी वीक के नए संस्करण में दुनिया के लगभग 150 देशों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और सभी ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य पर चर्चा करने के लिए भारत में हैं। मोदी ने ऊर्जा बाजार में भारतीय भूमिका पर कहा कि भारत की शोधन क्षमता विश्व में दूसरे स्थान पर हैं और जल्द पहले स्थान पर होगी। उन्होंने कहा कि शोधन क्षमता लगभग 26 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसे 30 करोड़ मीट्रिक टन करना है।