प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, बोले- दोनों देश साझेदार नहीं, बल्कि परिवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस साझेदार नहीं, बल्कि परिवार हैं। वहीं, मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरीशस की प्रगति और विकास की यात्रा में हमेशा साथ रहा है। दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत और मॉरीशस के बीच कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

बयान प्रधानमंत्री ने कहा- ये मुलाकात औपचारिकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मिलन प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरीशस पहुंचे और वहां की जीवन-पद्धति में रच-बस गए। वाराणसी में मां गंगा की अविरल धारा की तरह भारतीय संस्कृति का अविरल प्रवाह मॉरीशस को समृद्ध करता रहा है। आज जब हम मॉरीशस के साथियों का काशी में स्वागत कर रहे हैं, तो यह केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरीशस सिर्फ साझेदार नहीं, बल्कि एक परिवार हैं।"

मॉरीशस का बयान प्रधानमंत्री रामगुलाम बोले- भारत की मदद से हमारे लोगों का जीवन बेहतर हुआ मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने कहा, "हमने राष्ट्रीय विकास के प्रमुख क्षेत्रों में भारत की उदार सहायता और विशेषज्ञता का लाभ उठाया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और समुद्री सुरक्षा शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं। इन क्षेत्रों में भारत का समय पर दिया गया समर्थन मॉरीशस वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में ठोस बदलाव ला रहा है।" उन्होंने कहा कि वाराणसी में मिले स्वागत से वे आश्चर्यचकित रह गए।

समझौते भारत-मॉरीशस में हुए ये अहम समझौते IIT मद्रास और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने मॉरीशस विश्वविद्यालय के साथ रिसर्च, शिक्षा और इनोवेशन में साझेदारी को लेकर समझौता किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल मॉरीशस में UPI और रूपे कार्ड की शुरुआत हुई थी, अब स्थानीय मुद्रा में व्यापार को सक्षम करने की दिशा में काम करेंगे। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। भारत मॉरीशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें देगा। भारत मॉरीशस में एक अस्‍पताल भी बनाएगा।