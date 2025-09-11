NIA कोर्ट ने पाकिस्तान के राजनयिक को समन जारी किया, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की तमिलनाडु के चेन्नई स्थित विशेष कोर्ट ने पाकिस्तानी राजनयिक आमिर जुबैर सिद्दीकी को समन जारी किया है। सिद्दीकी वर्तमान में श्रीलंका में है। वे वहां पाकिस्तान उच्चायोग में काउंसलर (वीजा) के रूप में कार्यरत थे। सिद्दीकी समेत दो अन्य को 2018 के जाली भारतीय मुद्रा नोटों (FICN) के प्रचलन और आतंकवादी गतिविधि मामले में आरोपी बनाया गया है। NIA कोर्ट ने सिद्दीकी को 15 अक्टूबर तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
आरोप
समन में आतंकवादी हमले का भी आरोप
न्यूज18 के मुताबिक, सिद्दीकी को जारी समन में आरोप लगाया गया है कि वह भारत में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। समन में उल्लेख है कि सिद्दीकी ने भारत में अमेरिकी और इजरायली वाणिज्य दूतावासों पर हमला करने की योजना बनाई थी और उसका पता पाकिस्तान के कराची में लिखा गया था। NIA ने जांच में पाया कि सिद्दीकी ने 2009-2016 तक श्रीलंका में लोगों को भारत में जासूसी और आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया था।
मामला
क्या है पूरा मामला?
मार्च 2014 में चेन्नई में एक श्रीलंकाई नागरिक, मोहम्मद साकिर हुसैन को गिरफ्तार किया गया, जो भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए सिद्दीकी के निर्देश पर आया था। इसके बाद गृह मंत्रालय ने जून में जांच को NIA के हवाले कर दिया। सिद्दीकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी, 121ए और 489बी के साथ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज है। अप्रैल 2018 में NIA ने सिद्दीकी को अपनी वांछित सूची में डाला था।