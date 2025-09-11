NIA कोर्ट ने पाकिस्तान के राजनयिक को समन जारी किया, जानिए क्या है मामला

आरोप

समन में आतंकवादी हमले का भी आरोप

न्यूज18 के मुताबिक, सिद्दीकी को जारी समन में आरोप लगाया गया है कि वह भारत में आतंकवादी हमले करने की योजना बना रहे थे। समन में उल्लेख है कि सिद्दीकी ने भारत में अमेरिकी और इजरायली वाणिज्य दूतावासों पर हमला करने की योजना बनाई थी और उसका पता पाकिस्तान के कराची में लिखा गया था। NIA ने जांच में पाया कि सिद्दीकी ने 2009-2016 तक श्रीलंका में लोगों को भारत में जासूसी और आतंकी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया था।