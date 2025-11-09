प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को दी 8,140 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात
क्या है खबर?
उत्तराखंड राज्य के गठन को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राज्य को 8,140 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने FRI मैदान में जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन और औद्योगिक संभावनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी देखी, विशेष डाक टिकट जारी किया और बच्चों से मुलाकात की।
योजनाएं
प्रधानमंत्री ने ये विकास परियोजनाएं शुरू कीं
प्रधानमंत्री ने अमृत योजना के तहत देहरादून के 23 जोनों में पेयजल आपूर्ति कवरेज परियोजना का लोकार्पण किया। इससे हजारों परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पिथौरागढ़ में नए विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा सयंत्र, हल्द्वानी स्टेडियम में एस्टोटर्फ हाकी मैदान, चंपावत में महिला खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र और विद्युत सब स्टेशन परियोजना की भी शुरुआत की।
विद्युत
राज्य को मिली 2 विद्युत परियोजनाओं की सौगात
प्रधानमंत्री ने जल क्षेत्र से जुड़ी 2 बड़ी परियोजनाओं- सौंग बांध पेयजल परियोजना और जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना का भी शिलान्यास किया। देहरादून की सौंग बांध परियोजना से शहर को प्रतिदिन 150 मिलियन लीटर प्रतिदिन (MLD) पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे देहरादून के लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वहीं, नैनीताल की जमरानी परियोजना से क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई और बिजली उत्पादन बढ़ेगा।
जानकारी
किसानों को भी मिली सौगात
प्रधानमंत्री ने फसल बीमा योजना के अंतर्गत 28,000 से अधिक किसानों के बैंक खातों में 62 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी जारी की।
बयान
प्रधानमंत्री ने कहा- अटलजी ने उत्तराखंड का सपना पूरा किया
प्रधानमंत्री ने कहा, "9 नवंबर का ये दिन एक लंबी तपस्या का फल है। आज का दिन हम सभी को गर्व का एहसास करवा रहा है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने वर्षों से जो सपना देखा था 25 साल पहले अटल जी की सरकार में पूरा हुआ। 25 सालों की यात्रा के बाद आज उत्तराखंड जिस ऊंचाई पर है, जिसे देखकर हर उस व्यक्ति का खुश होना लाजमी है जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है।"
विकास
प्रधानमंत्री बोले- उत्तराखंड के विकास के लिए सभी उत्साहित
प्रधानमंत्री ने कहा, "मैंने उत्तराखंड के युवाओं और कारोबारियों से बात की। वे सभी विकास को लेकर उत्साहित हैं। देवभूमि उत्तराखंड भारत के आध्यात्मिक जीवन की धड़कन है। यहां अनगिनत तीर्थ हैं, लाखों भक्त आते हैं। उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावना रही है। मुझे खुशी है कि राज्य विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। सर्दियों में पर्यटकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। उत्तराखंड फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है।"