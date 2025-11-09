LOADING...
कर्नाटक: बेंगलुरु जेल में आतंकी और सीरियल किलर को VIP सुविधा, प्रशासन में मचा हड़कंप

Nov 09, 2025
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित परप्पना अग्रहार केंद्रीय कारागार एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल जेल के कुछ वीडियो में कुख्यात अपराधियों को VIP सुविधाओं का इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। इनमें मोबाइल फोन चलाना और टीवी देखना जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।

वायरल वीडियो में नजर आए ये अपराधी

वायरल वीडियो में आतंकी संगठन ISIS का भर्ती मोड्यूल चलाने वाला आतंकी जुहाद हामिद शकील मन्ना और सीरियल बलात्कारी और हत्या उमेश रेड्डी नजर आ रहे हैं। वीडियो में उमेश को अपने सेल में आराम से टीवी देखते हुए देखा गया, जबकि शकील मन्ना मोबाइल फोन पर बात करता नजर आता है। आरोप है कि मन्ना जेल में रहते हुए भी अपने साथियों से संपर्क में था। ये वीडियो कब बनाए गए थे, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

जेल प्रशासन ने शुरू की आंतरिक जांच

इन वीडियो के सामने आने के बाद जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आ रही है। जेल प्रशासन ने आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है। जेल अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद वीडियो की सच्चाई और इसमें शामिल लोगों की पहचान हो सकेगी। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस घटना ने बेंगलुरु जेल प्रशासन की सतर्कता पर भी सवाल खड़े किए हैं।

जेल में जन्मदिन मनाता नजर आया था कुख्यात अपराधी

यह पहला मौका नहीं है जब परप्पना अग्रहार जेल की सुरक्षा पर सवाल उठे हों। इसी साल अक्टूबर में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें गुंबाची सेना नाम के कुख्यात अपराधी को जेल के अंदर ही अपना जन्मदिन मनाते हुए देखा गया था। उस वीडियो में गुंबाची केक काट रहा था और उसने सेबों की माला पहन रखी थी। इसी तरह उसके आस-पास खड़े अन्य कैदी उसके जन्मदिन का जश्न मनाने में मशगूल नजर आ रहे थे।