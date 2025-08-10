LOADING...
प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में 3 वंदेभारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, नई मेट्रो लाइन भी शुरू

लेखन आबिद खान
Aug 10, 2025
01:21 pm
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। उन्होंने बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर (अजनी) से पुणे के बीच चलेंगी। प्रधानमंत्री ने स्टेशन पर मौजूद बच्चों से भी बात की। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु मेट्रो की यलो लाइन की भी शुरुआत की और मेट्रो में सफर किया।

मेट्रो

96 किलोमीटर हुआ बेंगलुरु मेट्रो का नेटवर्क

प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन भी किया। ये आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मसंद्रा तक चलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक मेट्रो का सफर का आनंद भी लिया। इस मेट्रो लाइन की लंबाई 19.15 किलोमीटर है और इसमें 16 स्टेशन हैं। इस परियोजना पर 7,160 करोड़ रुपये की लागत आई है। येलो लाइन के शुरू होने से बेंगलुरु में मेट्रो का नेटवर्क 96 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाएगा।

प्रधानमंत्री ने मेट्रो में भी सफर किया

शिलान्यास

मेट्रो फेज-3 का शिलान्यास भी हुआ

प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 का शिलान्यास भी किया। इसके तहत 31 स्टेशन बनाए जाने हैं, जो 44 किलोमीटर की दूरी को कवर करेंगे। इस परियोजना पर 15,610 करोड़ रुपये खर्च होना है। इससे बेंगलुरु के रिहायशी, औद्योगिक और शैक्षिक इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। बता दें कि बेंगलुरु का नम्मा मेट्रो देश का दूसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क है। इसमें रोजाना 8 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं।

विकास कार्य

22,000 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की शुरुआत की

प्रधानमंत्री ने 22,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। दौरे से पहले प्रधानमंत्री ने कहा, '10 अगस्त को बेंगलुरु के लोगों के बीच आने का इंतजार रहेगा। KSR रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 की आधारशिला रखी जाएगी। एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित किया जाएगा।'

यलो लाइन

बेंगलुरु मेट्रो की यलो लाइन के बारे में जानिए

यलो लाइन पर आरवी रोड, रागी गुड्डा, जयदेव अस्पताल, BTM लेआउट, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बोम्माना हल्ली, होंग्रा सैंड्रा, कुडलू गेट, सिंगा सैंड्रा, होसा रोड, बेरेटेना अग्रहारा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इंफोसिस फाउंडेशन कोनप्पना अग्रहार, हुस्कुर रोड, हेब्बा गोदी और बोम्मासांद्रा स्टेशन हैं। इस लाइन पर रोजाना सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक ट्रेनें चलेंगी। हर 25 मिनट में एक ट्रेन दौड़ेगी। न्यूनतम किराया 10 और अधिकतम 90 रुपये होगा। अनुमान है कि इस पर रोजाना 25,000 यात्री सफर करेंगे।