धर्मेंद्र के लिए दिल्ली में आयोजित हुई प्रार्थना सभा, दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
लेखन ज्योति सिंह
Dec 11, 2025
07:05 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के लिए दिल्ली में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। अभिनेता की पत्नी और भाजपा सांसद हेमा मालिनी अपनी दोनों बेटियाें ईशा देओल और अहाना देओल के साथ शामिल हुईं। मुंबई के बाद, यह दिवंगत अभिनेता की दूसरी प्रार्थना सभा है, जिसमें कई दिग्गज नेता और अभिनेता शामिल हुए। बता दें कि 89 साल के धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को अपने जुहू स्थित घर पर अंतिम सांस ली थी।

श्रद्धांजलि

इन नेताओं ने अभिनेता को दी श्रद्धांजलि

दिल्ली के डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पर धर्मेंद्र के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता इस गंभीर सभा का हिस्सा बने। अभिनेता-राजनेता रवि किशन और कंगना रनौत भी सभा में मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें हेमा को दिवंगत पति धर्मेंद्र की तस्वीर पर फूल अर्पित करते देखा जा सकता है।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो 

