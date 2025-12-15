दिल्ली में घने कोहरे के कारण प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन-इथियोपिया और ओमान की उड़ान में देरी

दिल्ली में घने कोहरे की वजह से सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उड़ान प्रभावित हुई है। उन्होंने सुबह साढ़े 8:30 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना होना था, लेकिन कम दृश्यता के कारण उड़ान में देरी हुई। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार तड़के घने कोहरे की वजह से दृश्यता शून्य हो गई, जबकि कई इलाकों में सिज्ञफ 50 मीटर रही।

अलर्ट मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और निवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर से कहा गया कि घने कोहरे के कारण उड़ान संचालन में व्यवधान आ सकता है। हवाई अड्डा प्राधिकरण ने असुविधा के लिए खेद जताते हुए कहा कि यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

चेतावनी एयरलाइंस ने जारी की चेतावनी घने कोहरे की वजह से दिल्ली से कई उड़ानों में मामूली देरी हुई है। इंडिगो और एयर इंडिया ने भी यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। एयरलाइंस ने कहा कि मौसम की स्थिति के अनुसार परिचालन में बदलाव के चलते कुछ उड़ानों में मामूली देरी हो सकती है। एयरलाइंस ने यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय देने की सलाह दी है, क्योंकि सड़क यातायात भी धीमा हो सकता है।

