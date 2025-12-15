इंडिगो के विदेशी अधिकारी के खिलाफ हो सकती कार्रवाई, कामकाज में सामने आई कमियां 

सीमित रोस्टर

जारी हो रहा सीमित रोस्टर

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एयरलाइन 2 दिन का रोस्टर दे रही है, जिससे पायलट्स को केवल अगले 2 दिनों की उड़ानों के बारे में ही पता होता है। सीमित रोस्टरिंग तब तक जारी रहने की उम्मीद है, जब तक OCC सिस्टम पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता। कई हवाई अड्डों पर कम दृश्यता की स्थिति ने चुनौती को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते सुबह और रात की उड़ानों के लिए प्रशिक्षित पालट्स नियुक्त करने की जरूरत है।