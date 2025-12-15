LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / इंडिगो के विदेशी अधिकारी के खिलाफ हो सकती कार्रवाई, कामकाज में सामने आई कमियां 
इंडिगो के विदेशी अधिकारी के खिलाफ हो सकती कार्रवाई, कामकाज में सामने आई कमियां 
इंडिगो के कामकाज में कमियां मिलने पर DGCA एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है

इंडिगो के विदेशी अधिकारी के खिलाफ हो सकती कार्रवाई, कामकाज में सामने आई कमियां 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 15, 2025
10:12 am
क्या है खबर?

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से इंडिगो के संचालन की निगरानी के लिए गठित 8 उड़ान संचालन निरीक्षकों (FOIs) के पैनल को एयरलाइन के कामकाज में कुछ कमियां मिली हैं। इसके चलते शीर्ष प्रबंधन में शामिल एक वरिष्ठ विदेशी अधिकारी (CEO को छोड़कर) जांच के दायरे में हैं और उनके खिलाफ नियामक कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। ये कमियां ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर (OCC) से जुड़ी है, जिससे 2 दिन का ड्यूटी रोस्टर जारी किया जा रहा है।

सीमित रोस्टर 

जारी हो रहा सीमित रोस्टर 

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एयरलाइन 2 दिन का रोस्टर दे रही है, जिससे पायलट्स को केवल अगले 2 दिनों की उड़ानों के बारे में ही पता होता है। सीमित रोस्टरिंग तब तक जारी रहने की उम्मीद है, जब तक OCC सिस्टम पूरी तरह से बहाल नहीं हो जाता। कई हवाई अड्डों पर कम दृश्यता की स्थिति ने चुनौती को और बढ़ा दिया है, जिसके चलते सुबह और रात की उड़ानों के लिए प्रशिक्षित पालट्स नियुक्त करने की जरूरत है।

समस्या 

इस समस्या से भी जूझ रहे विमानन अधिकारी 

इंडिगो से जुड़ी समस्याओं के अलावा, विमानन अधिकारियों को एक और समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सूचना अधिकार अधिवक्ताओं को हाल ही में उनके 4 सहयोगियों को पदों से हटाए जाने पर नाराजगी है, जिन पर आरोप है कि वे इंडिगो की विफलता को रोकने में सक्षम नहीं थे। सूत्रों ने बताया, "सूचना अधिकार कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। उनमें से कुछ अब अपने पदों से इस्तीफा देना चाहते हैं।"

Advertisement