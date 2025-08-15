प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान- सुदर्शन चक्र मिशन से सुरक्षित होंगे सैन्य अड्डे और नागरिक स्थल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के लाल किले से देश की सुरक्षा के लिए 'सुदर्शन चक्र मिशन' लॉन्च करने की बात कही है। उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध के समय भारत के मंदिर, स्कूल, अस्पताल और सैन्य अड्डों को निशाना बनाए जाने के प्रयास का जिक्र करते हुए कहा कि इस मिशन से सब कुछ सुरक्षित होगा। उन्होंने संकल्प लिया कि इस मिशन को 2035 तक लॉन्च कर दिया जाएगा।

मिशन क्या है सुदर्शन चक्र मिशन? मोदी ने कहा, "अगले 10 वर्षों में मैं राष्ट्र के सभी प्रमुख स्थलों, सामरिक के साथ-साथ रेलवे, अस्पताल, आस्था के केंद्र जैसे नागरिक स्थलों को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा कवच दिया जाएगा।" उन्होंने कहा, "इस सुरक्षा कवच के विस्तार से देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। कैसी भी तकनीक हमारे ऊपर वार करने आए, हमारी तकनीक उससे बेहतर सिद्ध हो। इसलिए 2035 तक मैं राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण करना चाहता हूं।"

प्रेरणा श्रीकृष्ण से ली प्रेरणा- मोदी मोदी ने कहा, "भगवान श्रीकृष्ण से प्रेरणा पाकर हमनें, श्रीकृष्ण के सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। महाभारत की लड़ाई में श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य का प्रकाश रोका था और दिन में अंधेरा कर अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। मिशन की शक्तिशाली हथियार तकनीक, दुश्मन के हमलों को निष्क्रिय करेगा और कई गुना ज्यादा जवाब भी देगा।"