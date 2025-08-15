प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा, कहा- घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

घोषणा क्या बोले मोदी? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं देश को चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। घुसपैठिए देश की बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोलेभाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यह देश सहन नहीं करेगा।"

बयान कोई अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकट पैदा होता है। सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है।"