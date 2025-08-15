प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा, कहा- घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से अपने 12वें भाषण में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घुसपैठियों को देश के लिए बड़ी चिंता बताते हुए इस चुनौती से निपटने के लिए उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए देश में रोजी-रोजगार छीन रहे हैं और बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
घोषणा
क्या बोले मोदी?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं देश को चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी-रोटी छीन रहे हैं। घुसपैठिए देश की बहन-बेटियों को निशाना बना रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोलेभाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। यह देश सहन नहीं करेगा।"
बयान
कोई अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "जब सीमावर्ती क्षेत्र में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकट पैदा होता है। सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है।"
बयान
हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू होगा- मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, जो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं कहना चाहता हूं कि हमनें एक 'हाई पावर डेमोग्राफी मिशन' शुरु करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुवाचरित रूप से अपने कार्य को करेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं।"
ट्विटर पोस्ट
प्रधानमंत्री मोदी ने डेमोग्राफी मिशन को लेकर बात रखी
