स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तोहफा, कहा- दिवाली तक लाएंगे कम टैक्स वाला GST

कर

GST को लेकर क्या बोले मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं इस दिवाली बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूं। पिछले 8 वर्षों में, हमने एक बड़ा GST सुधार लागू किया और करों को सरल बनाया। अब, समीक्षा का समय आ गया है। हमने इसे पूरा कर लिया है, राज्यों से परामर्श कर अब 'अगली पीढ़ी का GST सुधार' लागू करने को तैयार हैं। यह दिवाली का तोहफा होगा, व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवाओं पर करों में काफी कमी आएगी। MSME को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।"