स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने दिया तोहफा, कहा- दिवाली तक लाएंगे कम टैक्स वाला GST
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की 79वीं वर्षगांठ पर दिल्ली के लाल किले से भारतीयों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने टैक्स कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि दिवाली तक देश की अगली पीढ़ी के लिए बहुत कम टैक्स वाला वस्तु और सेवा कर (GST) लाया जाएगा। उन्होंने इसे दिवाली पर केंद्र सरकार का तोहफा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने एक लाख करोड़ रुपये की 'विकसित भारत रोजगार योजना' की भी घोषणा की है।
कर
GST को लेकर क्या बोले मोदी?
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं इस दिवाली बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूं। पिछले 8 वर्षों में, हमने एक बड़ा GST सुधार लागू किया और करों को सरल बनाया। अब, समीक्षा का समय आ गया है। हमने इसे पूरा कर लिया है, राज्यों से परामर्श कर अब 'अगली पीढ़ी का GST सुधार' लागू करने को तैयार हैं। यह दिवाली का तोहफा होगा, व्यक्तियों के लिए आवश्यक सेवाओं पर करों में काफी कमी आएगी। MSME को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था बढ़ेगी।"
घोषणा
क्या है विकसित भारत रोजगार योजना?
प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि यह एक लाख करोड़ रुपये की रोजगार पहल है, जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। मोदी ने कहा कि यह योजना उच्च विकास क्षमता वाले उद्योगों में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करेगी और कौशल विकास और उद्यमिता को भी समर्थन देगी। उन्होंने लोगों से सामूहिक मिशन के रूप में 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर देने को कहा है।