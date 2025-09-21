प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा- कल से शुरू होगा GST बचत उत्सव, आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया है। उन्होंने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि कल से ही अगली पीढ़ी के GST बदलाव लागू हो जाएंगे। उन्होंने कहा, "कल से देश में GST बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इसमें आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को आसानी से खरीद पाएंगे"आ

आत्मनिर्भर प्रधानमंत्री ने कहा- हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है प्रधानमंत्री ने लोगों से स्वदेशी सामान अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा, "विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। जो देश के लोगों की जरूरत का है, जो देश में बना सकते हैं वो देश में ही बनाना चाहिए। रोजमर्रा की विदेशी चीजों से मुक्ति पानी होगी। हम मेड इन इंडिया सामान खरीदें। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है। हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है।"

संबोधन प्रधानमंत्री बोले- त्योहारी मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा प्रधानमंत्री ने कहा, "देश के गरीब, मध्यमवर्गीय, न्यू मिडिल क्लास, युवा किसान, महिलाएं और व्यापारी को बचत उत्सव का फायदा होगा। त्योहार के इस मौसम में सभी का मुंह मीठा होगा। मैं देश के कोटि-कोटि परिवारजनों को इस बचत उत्सव की बधाई देता हूं। ये बदलाव भारत की विकास की कहानी को बढ़ाएंगे, कारोबार को आसान बनाएंगे, निवेश का आर्कषक बनाएंगे। हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे।"

गरीबी प्रधानमंत्री ने कहा- 99 प्रतिशत रोजमर्रा सामानों पर अब 5 प्रतिशत टैक्स प्रधानमंत्री ने कहा, "पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। इस साल सरकार ने 12 लाख रुपये की आय पर टैक्स हटाया। इससे मध्यम वर्ग के जीवन में कितना बदलाव आया है। अब सिर्फ 5 और 18 प्रतिशत GST ही रहेगा। रोजमर्रा और खाने-पीने की चीजें सस्ती होंगी। जिन सामानों पर 12 प्रतिशत GST लगता था, उनमें से 99 प्रतिशत अब 5 प्रतिशत के दायरे में आ गई हैं।"

टैक्स 2014 के पहले कंपनियां टैक्स के जाल में फंसी थीं- प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री बोले, "2014 में जब देश ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया, तब एक विदेशी अखबार में एक कंपनी की मुश्किलें छपी थीं। उसने कहा था कि अगर उसे बेंगलुरु से हैदराबाद सामान भेजना हो, तो इतना कठिन था कि वो बेंगलुरु से यूरोप और वहां से हैदराबाद भेजना ज्यादा आसान था। ये टैक्स के जंजाल के हालात थे। तब ऐसी लाखों कंपनियों को अलग-अलग तरह के टैक्स के जाल से परेशानी होती थी। इसका खर्च गरीब उठाता था।"

GST कल से लागू हो रही हैं GST की नई दरें कल से GST की नई दरें लागू हो रही हैं। त्योहारों से पहले सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए GST में 12 और 28 प्रतिशत की दर को खत्म कर दिया है। अब केवल 5 और 18 प्रतिशत की दर ही होगी। इससे आम आदमी को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिन चीजों पर पहले 28 प्रतिशत तक टैक्स लगता था, वे अब 18 या 5 प्रतिशत के दायरे में आ गई हैं।