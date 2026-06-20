बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी का डबल धमाका: किसानों को 18,880 करोड़, नौसेना को मिली नई ताकत देश Jun 20, 2026

प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपनी यात्रा की शुरुआत राज्य की संस्कृति का सम्मान करते हुए की। उन्होंने हुगली में कई विकास और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरे का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी करना है, जिससे पूरे देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य के 45.35 लाख किसानों को लगभग 907 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।