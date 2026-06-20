बंगाल से प्रधानमंत्री मोदी का डबल धमाका: किसानों को 18,880 करोड़, नौसेना को मिली नई ताकत
प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में अपनी यात्रा की शुरुआत राज्य की संस्कृति का सम्मान करते हुए की। उन्होंने हुगली में कई विकास और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस दौरे का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी करना है, जिससे पूरे देश के 9.44 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। राज्य के 45.35 लाख किसानों को लगभग 907 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री योग दिवस मनाएंगे, युद्धपोतों का करेंगे अनावरण
प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ आर्थिक घोषणाओं तक ही सीमित नहीं है। रविवार को वे कोलकाता के रेड रोड पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होंगे। साथ ही, श्यामप्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर 3 नए भारतीय युद्धपोतों को देश को समर्पित भी करेंगे। यह दौरा किसानों को मजबूत सहयोग देने, स्थानीय विकास को गति देने और भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है, चाहे बात जमीन की हो या समंदर की।