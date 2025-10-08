बिहार में दिल्ली-कोलकाता NH-19 जाम में जकड़ा, 4 दिन से रेंग रहे वाहन; चालक भूखे-प्यासे

दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-19) पिछले 4 दिन से भारी जाम में जकड़ा हुआ है। यह जाम बिहार में लगा है। यहां के रोहतास से औरंगाबाद तक करीब 65 किलोमीटर लंबा जाम 4 दिन से रेंग रहा है, जिसे खोल पाने में पुलिस और प्रशासन नाकाम हो गया है। वाहन चालक रेंग-रेंग कर 24 घंटे में सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं। सैकड़ों ट्रक, बस और निजी वाहन जाम में फंसे हैं।

जाम क्यों लगा है जाम? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) शिवसागर इलाके में 6 लेन की सड़क बना रहा है। इसके लिए कुछ अवरोधक लगाए गए हैं। इसी बीच शुक्रवार को हुई तेज बारिश से सड़क पर पानी और कीचड़ भर गया, जो सड़क (सर्विस लेन) वाहनों के निकलने के लिए छोड़ी गई थी वह भी बुरी तरह खराब हो गई, जिससे गाड़ियां फंसने लगीं। इससे वाहनों को मार्ग परिवर्तित करके निकाला जा रहा है, जिससे लंबा जाम लग रहा है।

परेशानी काफी खास है NH-19, करोड़ों का माल खराब होने का डर NH-19 (दिल्ली-कोलकाता) कई मायनों में विशेष है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से गुजरता है। इससे वाराणसी, औरंगाबाद, सासाराम जैसे शहर जुड़े हैं। यह राजमार्ग ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक (GT) रोड का हिस्सा है, जो एशिया का सबसे पुराना व्यापारिक मार्ग है। 65 किलोमीटर लंबा जाम होने से ट्रक में लदे फल-सब्जियों के खराब होने का डर है। बच्चे और महिलाएं भी परेशान हैं और एंबुलेंस समेत कई जरूरी सामान अपने गंतव्य नहीं पहुंच पा रहे हैं।